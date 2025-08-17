La magia del radioteatro llega a Villa Carlos Paz de la mano de artistas locales

Villa Carlos Paz. Este domingo a las 18 horas se presentará en el Teatro Candilejas de Villa Carlos Paz la obra "Rebelión otoñal" de Alberto Migré, un espectáculo que conecta a los amantes del teatro con sus inicios. Se trata de una única función con artistas locales.

Adrián Vocos, director de la obra, expresó: "La obra es un homenaje al radioteatro de Ana María Alfaro y Jaime Kloner, que plantea la idea de un grupo de ancianos que están en una residencia geriátrica y la inminente llegada de un nuevo inquilino mucho más joven, genera un revuelo ante las críticas sobre la incapacidad de que a cierta edad uno no puede enamorarse, cumplir sueños, realizar trabajos".

Tiene un mensaje muy esperanzador, asociado a la vida y sobre todo a lo que padecen las personas cuando llegan a cierta edad y creen que no tienen nada que hacer. En el país solo dos compañías hacemos radioteatro, es un género que está por cumplir casi cien años, que surge en los inicios de la radio, que fundamentalmente es la base del teatro, la radiodifusión, el cine, las radionovelas, y es una magia que se funde junto a los espectadores. La gente ve cómo se hacían las telenovelas de esa época. Aunque no parezca, existe un público cautivo al que le encanta escuchar radioteatro. Desde 2018 la venimos presentando y es un éxito de espectadores, pero sobre todo una buena devolución del público que agradece que estemos haciendo esto".

Las entradas se pueden adquirir por platea vip en el siguiente link o comunicándose al 351-5103030.