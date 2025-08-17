"Santo Diablo", ya 75 años para Tito Acevedo

El mítico Tito Acevedo, que deslumbró con sus reductos artísticos y musicales en Córdoba, con "Tono y Toneles", "La nueva Trova" y en Carlos Paz, con su bar de culto en Villa Carlos Paz, "Santo Diablo", llegó a los 75 años, bien consumidos y con un para de libros en su haber.

Por sus locales pasaron los más grandes referentes del rock y el folclore nacional y su figura en el ambiente de la gestoría cultural trascendió la provincia.

Varias personalidades se acercaron a brindar con Tito Acevedo para levantar la copa, y se olvidaron de contar cuántas lunas vieron salir e irse.