Vecinos y turistas disfrutaron un espectáculo único en los jardines municipales

El pasado domingo en los jardines municipales de Villa Carlos Paz se realizó el espectáculo Sinfonía de Cuerdas "Entre Montañas", con la presencia de cientos de vecinos que se acercaron a disfrutar de los más de 200 músicos en escena.

El concierto forma parte del cierre del Seminario Nacional de Cuerdas "Sierras Sonoras", con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal, bailarines de tango y ritmos latinos que forman parte del programa Familia Activa.

El director de Cultura, Fernando Barrera, expresó: "Sinfonía de Cuerdas 'Entre Montañas', en este marco tan hermoso que es la villa, y con esto tan lindo que es la música orquestal, un poco vinculado con la danza, se dio porque pudimos tener al director Adrián Arzusa. Es un director de nivel internacional que ya está viajando esta semana para dirigir en Italia y Alemania, así que haberlo tenido por acá fue también gracias a los chicos, profesores y maestros del seminario 'Sierras Sonoras'. "

"Se pudo gestionar este movimiento para traerlo a Villa Carlos Paz. Tuvimos aproximadamente 200 músicos sinfónicos en escena, que pasaron por repertorios variados. Arrancó la Orquesta Sinfónica de Carlos Paz, con un repertorio muy lindo, entre lo clásico, lo moderno, lo contemporáneo, hicieron algunos temas, y después comenzó el seminario, donde dirigieron cuatro directores diferentes, y cerró el director Adrián Arzusa".

"Realmente fue excepcional, increíble, con el apoyo del intendente Esteban Avilés pudimos darle impulso. Da mucha felicidad la respuesta de la ciudad en cuanto a la convocatoria, porque asistió muchísima gente, y todo el mundo se fue realmente muy feliz, muy contento. El equipo de Cultura también funcionó muy bien, agradecerle a todos los chicos, esperamos en el futuro poder volver a hacerlo".