Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelven a juntarse en Villa Carlos Paz

Nicolás Cabré y Mariano Martínez volverán a reunirse en la temporada de verano de Villa Carlos Paz. A 25 años de haber compartido la exitosa novela «Son Amores» (El Trece), los galanes fueron convocados por el empresario Miguel Pardo para subirse juntos al escenario y protagonizar «Ni una palabra» en el Teatro Holiday.

La comedia se estrenará en el mes de diciembre con producción de Pardo, el suegro de Cabré.

Cabe mencionar que Nicolás había dirigido a Mariano en su último proyecto teatral «Tom, Dick y Harry».

Por el momento, se desconoce qué otros actores se sumarán al elenco del nuevo espectáculo.