Una amenaza de bomba retrasó el recital de Lali Espósito en San Juan

San Juan. Ayer, Lali Espósito tenía pautado presentarse en San Juan con su gira Lali Tour 2025; sin embargo, la noche se vio en peligro luego de que una mujer llamara la 911 y asegurara que había una bomba dentro del estadio Aldo Cantoni. En LAM (América TV) dieron detalles de lo que sucedió en el lugar.

“Se acaba de suspender un recital de Lali Espósito en San Juan por una amenaza de bomba en el estadio”, comenzó diciendo Ángel de Brito quien contó que cientos de fanáticos ya se encontraban en sus lugares a la espera de que inicie el recital. “Por ahora hay poca información, pero varios colegas de allá están contando lo que pasa”, siguió diciendo el conductor.

“No pasó absolutamente nada, pero hubo un llamado amenazando que había una bomba y tomaron las precauciones”, detalló el periodista. Y continuó: “Desde la policía afirmaron que fue una mujer la que llamó al 911 alertando de esta situación y a pedido del fiscal de turno, bomberos y brigada ante explosivos llegaron rápidamente y evacuaron la popular norte”.

Fefe Bongiorno, uno de los panelistas del programa, se comunicó en vivo con personas que se encontraban allí y dio detalles de lo que estaba sucediendo puertas adentro. “Me dicen ‘Creemos que era falso todo, estamos todos bien, empezaron la evacuación de ciertos sectores de la platea’”, contó el panelista.

Lali no tardó en pronunciarse al respecto de la situación. Esto lo hizo por medio de sus historias y con el objetivo de llevar tranquilidad a todos: “Al público de San Juan. Por motivos de seguridad y que nos excede, el show de hoy se encuentra demorado. Esperamos se resuelva lo antes posible, vamos a mantenerlos informados. Gracias por la paciencia y el amor de siempre”.

El público presente, lejos de tomarse la amenaza con seriedad, decidieron cantarle a los encargados de la evacuación uno de los grandes clásicos: “No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”. Finalmente y luego de minutos de incertidumbre, medios locales como el Diario Tiempo de San Juan confirmaron que durante la búsqueda que se llevó adelante no encontraron ningún dispositivo y que el concierto no será cancelado.

Los fiscales que quedaron a cargo de la causa hablaron con Diario La Provincia SJ y manifestaron. “Algunos chicos habían manifestado una cierta preocupación, pero la policía ha actuado con rapidez. Sectorizaron, como habíamos dicho con la doctora Pringles, y acaban de informar que está todo bien. Esperamos que a partir de ahora disfruten del show que han venido a disfrutar”, señaló el fiscal Ignacio Achem.

Por su parte, la fiscal Daniela Pringles, aseguró que ahora buscarán a la persona responsable del llamado: "Ya tenemos el número de teléfono y estamos girando los oficios a las compañías de telefonía. Estamos terminando de individualizar no solamente el número, sino la geolocalización, que es muy importante”.

Finalmente, el recital comenzó pasadas las 22 horas y la cantante de “Disciplina” decidió celebrarlo haciendo un vivo en sus redes sociales, que tan solo duró unos minutos. Luego, desde las historias de Instagram compartió un video del inicio del show a modo de celebración por la incertidumbre que habían vivido. “Buenos noches, San Juan”, fueron sus palabras para iniciar el espectáculo.