Aniversario a pura música: concierto gratis en el centro de Córdoba

La Academia Municipal de Música Alfredo Luis Nihoul cumple 60 años y lo festejará este miércoles 20 de agosto con un concierto en el Teatro Comedia. La cita será a las 20 horas, con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

El espectáculo reunirá a la Banda Inicial y a la Banda Juvenil Municipal, elencos formativos de la academia, que presentarán un repertorio variado de música clásica, popular, latinoamericana, además de piezas de películas y jazz. La dirección artística estará a cargo de Raúl Venturini.

La institución, fundada en 1965 por el maestro Alfredo Luis Nihoul, se consolidó como un espacio gratuito de formación musical para niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Hoy cuenta con unos 200 estudiantes de diferentes barrios y mantiene como lema central “Aprender a tocar tocando”.

En estas seis décadas, la academia no solo formó músicos sino que también acercó la música a la comunidad mediante conciertos didácticos en escuelas, presentaciones en plazas y auditorios, y encuentros de fin de curso. Además de la Banda Juvenil, integran sus elencos formativos el Coro Municipal de Jóvenes y el Coro de Niños de la Ciudad.

La celebración del miércoles será, entonces, una oportunidad para reconocer la historia de una institución que durante seis décadas abrió caminos de formación, cultura y encuentro a través de la música.