Capilla del Monte. En el marco del Día de las Infancias, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), el Teatro Ciudad de las Artes y el Municipio de Capilla del Monte presentan la exitosa obra “Rapunzel… ¡y me corté el cabello!”, que se pondrá en escena el domingo 24 de agosto a las 16 horas en el Teatro Enrique Muiño (Deán Funes 526).

El espectáculo, que fue visto por más de 3.500 espectadores durante las vacaciones de invierno, es la primera coproducción entre la UPC y el Teatro Ciudad de las Artes. La propuesta invita a reflexionar sobre los vínculos familiares y las formas de crianza en la actualidad, a través de una historia sensible y divertida, apta para todo público.



Una historia de humor, amor… ¡y tijeras!

En esta versión, Rapunzel vive en una torre, no como castigo, sino como forma de protección de su madre, que intenta resguardarla del mundo. Sin embargo, la joven sueña con elegir su propio camino y un día toma una decisión trascendental: cortarse el cabello.

Entre risas, canciones y juegos, la obra propone pensar en lo que implica crecer, elegir y confiar, con un enfoque moderno que combina humor y emoción.



Entradas y promociones

Las entradas ya están disponibles a través de autoentrada.com. Los valores son:

General: $18.000

Anticipadas: $12.000 (hasta el día anterior a la función)

Promo especial 4x3: válida el mismo día de la función.

Con este estreno en Capilla del Monte, la obra que cautivó a grandes y chicos en Córdoba capital continúa su recorrido para seguir celebrando la infancia con teatro de calidad.