La música tuvo su gran noche en el flamante Angus Bistró. Con un show que sorprendió a todos, Elianna volvió a los escenarios acompañada por dos íconos del cuarteto: El Toro Quevedo y El Negro Videla.

La artista compartió un tema con cada uno de ellos, en un clima de complicidad y amistad que se transmitió desde el escenario hacia el público.

La sorpresa de la noche llegó cuando Quevedo y Videla cantaron juntos 25 flores y Septiembre, desatando aplausos y emoción en toda la sala.

El regreso de Elianna fue posible gracias a Vero Vaira Producciones, que apostó por traer nuevamente su voz al presente y darle inicio a una nueva etapa artística.

Villa Carlos Paz fue testigo de una velada que combinó música, recuerdos y emoción, y que marcó oficialmente la vuelta de Elianna al corazón del público. En una mesa especial como no podía ser de otra manera estaba el mítico personaje Lumumba.