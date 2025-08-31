En Buenos Aires, Córdoba lanzó feria de arte, homenaje y premio

Córdoba tuvo un papel destacado en la Semana del Arte de Buenos Aires y aprovechó el escenario de la Casa de Córdoba para realizar tres anuncios clave que consolidan su proyección cultural.

El primero fue el lanzamiento oficial de la tercera edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Córdoba (MAC 2025), que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba. La convocatoria para galerías permanecerá abierta del 1 al 30 de septiembre.

También se inauguró la muestra “Espíritu Bonino”, un homenaje al recordado artista cordobés Jorge Bonino. La propuesta reúne obras, archivos y performances que celebran su legado y revisitan su espíritu creativo, reconocido dentro y fuera de la provincia.

Finalmente, se confirmó el anuncio del 18º Premio de Pintura Bancor, considerado el único salón de alcance nacional con sede en Córdoba. Esta iniciativa promueve la creación artística federal y urbana, y cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de Córdoba, Bancor, la Fundación Pro Arte Córdoba y FARO.

De esta manera, Córdoba refuerza su perfil como un polo cultural y creativo que trasciende las fronteras locales para proyectarse a nivel nacional e internacional.