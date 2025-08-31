Paulo Londra confirmó que espera un hijo con Martina Quetglas

Córdoba. Paulo Londra confirmó que será papá junto a Martina Quetglas, su actual pareja. El sorpresivo anuncio fue doble ya que lo confirmó en el desarrollo de una presentación en Perú y, luego, en las redes sociales junto a la futura madre.

A dos meses de proponerle matrimonio en Europa, Paulo dio a conocer que la joven de 27 años está embarazada de una pequeña. “Voy a tener una nena”, arrojó en la previa de su show, donde celebraron la noticia.

“Gracias Perú por esta noche mágica, se cantaron todo, siempre que vengo acá pasan cosas lindas, siempre con Dios y la familia nada más. Los amo a descansar que queda otro round”, expresó.

Por otro lado, la pareja preparó un emotivo posteo para dar a conocer la expansión de la familia. “Se viene la tercer leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo”, redactaron.

Fiel a su estilo, Paulo sentenció: “Voy por el clan Londra”. Por su parte, Quetglas se explayó en palabras para la familia: “Los amooooo. Cuánto amorrrrr va a recibir esa chiquita, y las hermanas que ya desde la panza le regalan flores, y me preguntan “¿ya está el bebé?”.

