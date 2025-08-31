Resistencia, Chaco: Carta para Gustavo MiqueriPor Coqui Di Raddo Desde La Vaca atada
Cuando avise a mis amigos que venías a este rencón dichoso, pensaron que eran solo rumores. Mientras Nini Flores junaba desde el fondo del escenario, les dije que no era un antojo, que vos ya estuviste antes en LA VACA ATADA, y este era tu retorno, y que nunca tuve la ilusión perdida. Así, empezamos evocando recuerdos, en el viejo sendero del chamamé.
El público te expresaba su amor supremo y te pedí a modo de imploración que interpretes junto al extraordinario TRÉBOL DE ASES, SIN RENCORES NI REPROCHES, tema que quisiera escuchar CUANDO YO ME MUERA como MI ÚLTIMA FLOR despidiéndome de esta maravillosa vida. Al interpretar estos temas, noté una TRISTE EVOCACIÓN en tu voz.
De pronto me di cuenta del OLVIDO ABSURDO de no haberte llevado una copa de malbec al escenario.
Con los DESTELLOS DEL AMANECER, y antes de la DESPEDIDA, DESPUÉS DE LA FIESTA, nos enchamigamos con zambas, tangos y boleros, donde recordaste a tu MBURUCUYÁ POTY, el boliche de los Miqueri y la “Ramona” de pueblo con su escalerita de gurises.