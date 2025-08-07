Llega Micaela Chauque a la Sala Caraffa de La Cumbre

La Cumbre. Micaela Chauque, cantora, compositora y maestra de aerófonos andinos, reconocida por su labor en la difusión del folklore del norte argentino y ganadora del Premio Gardel 2019 como Mejor Álbum de Folklore, se presentará mañana viernes 8 en el Microcine Sala Caraffa (Pje. Tassano 55) de La Cumbre.

Jallalla, su canto de celebración y raíz, resonará en una noche íntima y poderosa.

Las entradas generales tendrán un costo de $8.000, mientras que las anticipadas y para jubilados valdrán $6.000.

Reservas al 3548 452557.