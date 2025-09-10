Charly García grabará una colaboración con Sting

Buenos Aires. A siete meses de su llamativo encuentro en el backstage del Movistar Arena, Charly García se prepara para lanzar su ansiada colaboración junto a Sting. Lo que comenzó como una cariñosa visita al show del británico, está a punto de transformarse en una canción histórica. Como si fuera poco, este martes se conoció que el ídolo del rock nacional firmó un nuevo contrato específicamente para el estreno de este tema.

Durante la formalización del contrato, el músico argentino expresó su entusiasmo respecto al resultado final de la colaboración, la cual llega de manera inesperada tanto para sus seguidores como para la industria musical. Según pudo saber Teleshow, la reunión con Sony Music Argentina se dio en un clima de satisfacción que acompañó el acto de firma, subrayando la relevancia del proyecto.

A comienzos de este año, Charly había compartido en sus redes una foto de su encuentro con Sting. En la imagen, ambos aparecían sentados en el backstage del show del músico británico en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El posteo de Instagram no pasó desapercibido. La foto fue acompañada solo de una mención a Sting, quien respondió al gesto con un emoji de corazón. Pedro Aznar, el exfutbolista de la selección argentina Juan Pablo Sorín y una multitud de fanáticos respondieron la publicación. La mayoría reaccionó a la foto destacando que la misma tenía “demasiada calidad”. Mientras, otros no pudieron evitar hacer comentarios humorísticos como: “Ojalá estén coordinando sus reencarnaciones” y “Dios enseñándole de música a Sting”.

En las semanas posteriores al encuentro, los equipos de ambos artistas y la discográfica comenzaron las gestiones necesarias para concretar la colaboración. El acuerdo se formalizó en territorio argentino, consolidando la iniciativa ideada en ese backstage y que rápidamente se transformó en un proyecto discográfico con proyección internacional.

La relación artística entre Charly García y Sting cuenta con un antecedente destacado que remonta a octubre de 1988. En aquel momento, ambos músicos compartieron escenario en la ciudad de Buenos Aires durante el concierto de Amnistía Internacional, realizado en el estadio de River Plate. Fue en ese contexto que Sting sorprendió a todos al interpretar “They Dance Alone” en castellano, mientras las Madres de Plaza de Mayo subían al escenario, mostrando su apoyo a las víctimas de la dictadura argentina.

Este evento formó parte de una gira internacional que buscaba concientizar y recaudar fondos para la organización defensora de los derechos humanos, reuniendo a algunas de las figuras más reconocidas del ámbito musical mundial.

La coincidencia de García y Sting en ese histórico concierto consolidó un vínculo profesional basado en el respeto y la admiración artística. Si bien hasta entonces no habían producido material conjunto, su participación en el escenario porteño quedó registrada como uno de los momentos más especiales de aquel entonces y en la trayectoria de ambos artistas.

Más de tres décadas después, aquel primer cruce en el escenario bonaerense añade una dimensión histórica y emotiva al lanzamiento del single que ambos preparan para este año.

