Comenzaron los selectivos del Pre Cosquín 2026 en todo el país

El sueño de llegar al escenario mayor del folclore argentino comenzó a hacerse realidad. Desde el 13 y 14 de septiembre, miles de artistas de todo el país participan de los primeros selectivos del Pre Cosquín 2026, camino a la 54ª edición del certamen.

Las sedes inaugurales fueron Bell Ville (Córdoba) y Puerto Pirámides (Chubut), que dieron inicio a una grilla que se extenderá por meses y que recorrerá 58 localidades distribuidas en prácticamente todas las provincias argentinas.

Este año, nuevas ciudades se incorporaron como sedes, consolidando al Pre Cosquín como el certamen más federal, inclusivo y diverso del país.

En cada instancia, artistas de música y danza muestran su talento con la ilusión de llegar a la Plaza Próspero Molina en enero de 2026, cuando el escenario Atahualpa Yupanqui reciba a los ganadores de cada categoría.

Con más de medio siglo de historia, el Pre Cosquín sigue siendo el semillero donde se forjan trayectorias artísticas que luego brillan en la escena nacional e internacional.