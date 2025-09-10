Por primera vez, Bariloche tendrá una sede del Pre Cosquín

Bariloche. La ciudad de Bariloche, en Río Negro, será por primera vez sede oficial del Pre Cosquín, la instancia selectiva que impulsa a músicos y bailarines de todo el país hacia el Festival Nacional de Folklore 2026, en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina.

El certamen se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre en el Gimnasio Municipal N°1 “Padre Videla”, con inscripciones abiertas hasta el 19 de septiembre para artistas de todo el territorio nacional, mayores de 16 años.

Un jurado de prestigio nacional e internacional tendrá la responsabilidad de avanzar con la selección y estará integrado por cinco referentes de la música y la danza en la que será la primera edición local del certamen que proyecta a artistas hacia el escenario mayor de Cosquín 2026.

El Pre Cosquín Bariloche recibirá presentaciones en rubros de música y danza: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, canción inédita, solista de malambo (masculino y femenino), conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico.

