Por primera vez, Bariloche tendrá una sede del Pre Cosquín

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Espectáculos
miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 15:45

Bariloche. La ciudad de Bariloche, en Río Negro, será por primera vez sede oficial del Pre Cosquín, la instancia selectiva que impulsa a músicos y bailarines de todo el país hacia el Festival Nacional de Folklore 2026, en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina.
El certamen se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre en el Gimnasio Municipal N°1 “Padre Videla”, con inscripciones abiertas hasta el 19 de septiembre para artistas de todo el territorio nacional, mayores de 16 años.
Un jurado de prestigio nacional e internacional tendrá la responsabilidad de avanzar con la selección y estará integrado por cinco referentes de la música y la danza en la que será la primera edición local del certamen que proyecta a artistas hacia el escenario mayor de Cosquín 2026.
El Pre Cosquín Bariloche recibirá presentaciones en rubros de música y danza: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, canción inédita, solista de malambo (masculino y femenino), conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico.
 

Más de
Bariloche Pre Cosquin

Comentarios