El Ballet Oficial de Córdoba estrena Giselle bajo la mirada de Martín Miranda

El Ballet Oficial de la Provincia estrenará una nueva puesta de Giselle, clásico romántico en dos actos que se presentará los días jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, con la dirección musical del maestro Hadrian Ávila Arzuza al frente de la Orquesta Sinfónica de Córdoba.

La reposición coreográfica está a cargo de Martín Miranda, destacado profesional de la danza, reconocido por su amplia trayectoria como intérprete en roles protagónicos de repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo. La compañía, que dirige Patricia Baca Urquiza, suma así otra propuesta de gran relieve tras la exitosa puesta de El Mesías.

El diseño de escenografía corresponde a Ana Laura Morán Morales, el vestuario a Jimena Rivas, y la iluminación a Sebastián Sánchez Espejo y Emilia Bravo, completando un equipo artístico de primer nivel.