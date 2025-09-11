Música, baile y gastronomía en la Peña Maestra de Cosquín

Con una gran convocatoria, Cosquín vivió anoche la segunda edición de la Peña Maestra, una fiesta popular que reunió a docentes, familias y vecinos para celebrar el Día del Maestro. El encuentro ofreció música en vivo, bailes, sorteos y propuestas gastronómicas a cargo de comercios y emprendedores locales.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Cosquín, se consolida como una tradición que homenajea a la comunidad educativa y refuerza los lazos sociales a través de la cultura y la participación ciudadana.