Música, baile y gastronomía en la Peña Maestra de Cosquín

Música, baile y gastronomía en la Peña Maestra de CosquínLa segunda edición de la Peña Maestra reunió a vecinos y emprendedores
jueves, 11 de septiembre de 2025 · 19:16
Con una gran convocatoria, Cosquín vivió anoche la segunda edición de la Peña Maestra, una fiesta popular que reunió a docentes, familias y vecinos para celebrar el Día del Maestro. El encuentro ofreció música en vivo, bailes, sorteos y propuestas gastronómicas a cargo de comercios y emprendedores locales.
La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Cosquín, se consolida como una tradición que homenajea a la comunidad educativa y refuerza los lazos sociales a través de la cultura y la participación ciudadana.