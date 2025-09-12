La Falda: comienza hoy el encuentro "Entredanzados"

La Falda. Comenzará hoy en La Falda uno de los eventos más esperados del año, denominado "Entredanzados" y que consiste en una serie de espectáculos de primer nivel que se desarrollarán en el auditorio Carlos Gardel.

Esta noche abrirá el fuego "Trum Malambo": “Nuestra ciudad se convertirá en el escenario de la danza, en un encuentro con bailarines nacionales e internacionales. Todos los estilos de danza reunidos en un gran encuentro”, destacaron

En tanto para mañana sábado 13, habrá un desfile de delegaciones desde las 10 horas en la calle Edén.

En horas de la noche, actuarán "El Dúo Coplanacu" en tanto el domingo 14 cierra "Los Duartes".

