Jorge Martínez volvería a vivir en la Casa del Teatro

México. Jorge Martínez generó una gran preocupación en todo el mundo del espectáculo luego de que intentó quitarse la vida en La Casa del Teatro. Tras su internación en una clínica de salud mental y de su recuperación, se reencontró con un viejo amor, cuando una mujer llamada Daphne apareció otra vez en su vida. A partir de allí, ambos apostaron nuevamente por la relación, tomando la decisión de mudarse a México y casarse. Pero estos planes cambiaron, cancelaron la boda y él regresó al país.

Así lo informó Daniel Ambrosino al aire de A la Tarde (América TV): “Jorge Martínez, tuvo que salir de la casa del teatro por un asunto que terminó siendo confuso. Se reencontró con un amor, una mujer, Daphne, mexicana, se lo llevó a vivir con ella a México. Estuvieron alrededor de seis meses, la relación se desgastó, se terminó el amor y Martínez volvió a la República Argentina”.

Y siguió: “Por estos momentos está viviendo por la zona de Recoleta. La información de último momento es que posiblemente Jorge Martínez vuelva a la Casa del Teatro. Ya empezó a hacer los trámites”. Ambrosino se comunicó con el actor y está le aseguró que está a la espera de la autorización de Linda Peretz, la directora de La Casa del Teatro.

“Para estar en la casa del teatro, tenés que estar físicamente y psicológicamente bien. Lo cual significa que sí tiene el okay para ingresar nuevamente, esos dos temas están resueltos”, sumó el panelista del ciclo de América TV. En palabras del propio Martínez, por medio de un mensaje de audio, explicó: “No, no, no está descartado, estoy haciendo todos los trámites para entrar en la Casa del Teatro. Ahora me tienen que dar el último okay, pero espero que sea esta semana o la próxima”.

El noveno piso de La Casa del Teatro, un refugio para artistas en retiro, se convirtió en escenario de una dramática lucha entre la desesperación y la esperanza. Allí, en un rincón del comedor, el icónico actor de tantas películas y telenovelas argentinas, estuvo a un paso de caer al abismo. Fue Jonathan, un empleado del lugar, quien evitó la tragedia con una mezcla de rapidez, temple y humanidad.

