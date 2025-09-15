“Almas de Rubí: El Reencuentro”, un espectáculo de tango en La Falda

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para vivir una noche inolvidable de música y danza con la presentación del show de tango “Almas de Rubí: El Reencuentro”, el próximo 26 de septiembre de 2025 en el Salón Leopoldo Marechal (Sarmiento 92).

El espectáculo contará con la participación de destacadas artistas como Cristina Conde y Liliana Álvarez, acompañadas por el Trío Medianoche Tango, que brindará el marco musical a una velada de gran nivel. Además, se sumará la participación especial de Dany Russman, y el talento en escena del dúo de baile integrado por Valentina Sauch y Joaquín Molina, quienes desplegarán todo el arte de la danza ciudadana.

Con una propuesta artística que conjuga voces, música en vivo y danza, el evento promete ser un reencuentro con la esencia del tango y una celebración de la cultura popular.

Las entradas ya se encuentran disponibles con los siguientes valores: $15.000 general, $12.000 anticipadas y $10.000 para socios. Los interesados pueden reservarlas comunicándose al 3513733921.

La cita está programada para las 21:00 horas, en una velada que promete emociones intensas, marcada por el reencuentro y la pasión del tango.

