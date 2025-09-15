El Municipio de Los Cocos realiza un relevamiento de artistas locales

Los Cocos. Desde las áreas de Cultura y Turismo de Los Cocos se está realizando un relevamiento de artistas locales con el fin de crear una base de datos permita contar con su talento en futuros eventos, muestras, ferias y participaciones artísticas.

Con este objetivo, se convocó a artistas plásticos, fotógrafos, músicos (guitarristas, bateristas, cantantes, bajistas,, pianistas, violinistas, etc) , bailarines y actores de esa localidad a sumarse y ser parte activa de esta iniciativa que busca visibilizar, fortalecer y difundir el arte local.

"Si sos artista de Los Cocos, llená el formulario para integrar el registro https://forms.gle/WWYgXS2NMhgHicPeA.

Porque el arte es identidad y queremos que nuestra comunidad brille con la fuerza de sus creadores”, destaca la información de prensa.