EntreDanzados reunió a la danza, el folclore y la música en La Falda

Durante el viernes, sábado y domingo, la ciudad de La Falda fue sede de una nueva edición del Encuentro EntreDanzados, que reunió a bailarines de distintas provincias argentinas y de países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay.

El evento, declarado de interés municipal y provincial, convirtió a la localidad en epicentro de la danza y el folclore, con jornadas que combinaron tradición, música y talento en cada escenario.

Las noches de gala contaron con actuaciones destacadas de Trum Malambo, Dúo Coplanacu y Los Duarte, que acompañaron la participación de las delegaciones internacionales y nacionales.

La comunidad faldense celebró este encuentro como una verdadera fiesta cultural, que sigue creciendo año tras año y fortalece el intercambio artístico en la región.