Fatboy Slim volverá a tocar a orillas del lago San Roque

El destacado deejay británico «Fatboy Slim» se presentará el próximo sábado 20 de septiembre a orillas del lago San Roque. El evento dará inicio a las 23 horas y se llevará adelante en las instalaciones del boliche «La Estación», uno de los reductos más importantes de música electrónica de la Provincia de Córdoba.

Las entradas para el show se encuentran disponibles en Ticketpass.com.ar y Resident Advisor.

La grilla de programación incluye al brasileño Beltran, Nacho Padilla y Lucciana y marcará la apertura de La Estacion Outdoor.

Será una ocasión ideal para disfrutar del repertorio de uno de los artistas más importantes de la escena electrónica.