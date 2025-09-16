La primavera se festeja en el Parque de las Tejas con Q’Lokura y grandes shows

El próximo jueves 18 de septiembre, el programa Córdoba Cerca Tuyo recibirá a la primavera con una jornada llena de música, color y propuestas recreativas en el Parque de las Tejas. Desde las 17 horas, la entrada será libre y gratuita para disfrutar de un evento pensado para toda la familia.

El encuentro contará con la conducción de Matías Barzola y presentaciones en vivo de DJ Cande Lirio, DJ Cabrito, 4 al Hilo y la banda de cumbia pop Jolgorio. El gran cierre estará a cargo de Q’Lokura, que promete convertir el espacio en una fiesta popular.

Además de la programación artística, habrá juegos, stands interactivos, sorteos y sorpresas. Distintas áreas del Gobierno provincial y la Municipalidad ofrecerán servicios e información sobre trámites, programas de salud, cultura, deportes y juventud.

El Ministerio de Salud dispondrá de una unidad móvil para vacunación y testeos; Córdoba Deportes, Cultura y Turismo sumarán actividades recreativas; mientras que el Banco de Córdoba y la Universidad Provincial participarán con asesoramiento, talleres y obsequios.

Con propuestas culturales, música en vivo y un ambiente festivo, el Parque de las Tejas se convertirá en el epicentro de la bienvenida a la primavera en Córdoba.