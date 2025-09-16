Murió a los 89 años Robert Redford, legendario actor y director

Robert Redford, una de las últimas leyendas vivas del viejo Hollywood, murió a los 89 años en su casa de Utah (Estados Unidos), según confirmó su publicista al New York Times.

Actor, director y fundador del Instituto Sundance, su figura atravesó más de seis décadas de la industria con una mezcla de magnetismo, compromiso artístico y militancia cultural que lo transformaron en ícono de varias generaciones.

Dueño de una belleza clásica, con su inconfundible cabello rubio rojizo y una eterna juventud que parecía desafiar al tiempo, Redford conquistó al público en títulos como Descalzos por el parque y Tal como éramos, pero también en clásicos absolutos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976), donde encarnó a Bob Woodward, el periodista que destapó el escándalo Watergate.

Otro éxito fue África mía (1985), de Sydney Pollack y con la compañía en pantalla con la gran Meryl Streep.

Su carrera como director no fue menos influyente: debutó con Gente corriente(1980), que ganó el Óscar a Mejor Película y le valió la estatuilla a Mejor Director, y continuó con proyectos como Quiz Show (1994) y The Horse Whisperer (1998).

Desde Sundance, la plataforma que creó en los años 80, dio aire y legitimidad al cine independiente estadounidense, proyectando a una nueva generación de realizadores que encontraron en él un aliado inesperado.

Nacido en 1936 en Santa Mónica como Charles Robert Redford Jr., hijo de un contador y de una madre apasionada por las artes, el joven Robert atravesó una tragedia temprana con la muerte de su madre cuando tenía 18 años. Tras un breve período en Europa dedicado a la pintura, eligió Nueva York para formarse como actor en la Academia Americana de Artes Dramáticas.

A lo largo de su vida acumuló un premio Óscar (mejor director por Gente corriente), cinco Globos de Oro, la Medalla Presidencial de la Libertad, el reconocimiento del Kennedy Center y el premio a la trayectoria del Screen Actors Guild.

Pero siempre evitó el encasillamiento: en los últimos tiempos, fue villano en Capitán América: El Soldado del Invierno (2014), se reunió con Jane Fonda en Our Souls at Night (2017) y, antes de despedirse en 2018 con The Old Man & The Gun, explicó con naturalidad que su tiempo había terminado: “No puede durar para siempre. Puse mi alma y mi corazón en ello a lo largo de los años”.