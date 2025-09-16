Power Ocho, autora de "El Cuti Cordobés”, se presentará en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El día jueves 18 de septiembre a las 22 hs en el Pórtico Mix Bar de Carlos Paz (sobre Av. Libertad, al lado del Teatro Luxor) la banda de cuarteto Power Ocho estará presentando un show único con temas de su autoría y un amplio repertorio de grandes éxitos de cuartetos y baladas.

Power Ocho es una banda de Cuarteto de Córdoba con varios años de Trayectoria. Está integrada por Sebastián Gallardo y Gabriel “Pichu” Ludueña.

Power Ocho actualmente está tocando en la ciudad de Córdoba y en varias ciudades del interior provincial, en escenarios destacados del género. Cuenta con una banda en vivo conformada por teclados, congas, tambora, guira, bongó y timbaleta.



"El Cuti Cordobés"

El video del tema "El Cuti Cordobés”, de gran éxito, se realizó en diferentes locaciones de la ciudad de Córdoba. Una de ellas es el polideportivo que lleva el nombre del campeón del mundo en Villa Rivadavia, justamente donde el Cuti jugaba de chico. Otra es el estadio del Club Atlético Belgrano, donde Romero se formó como futbolista y como persona, desde las inferiores hasta llegar a la Primera División.

