Puerto Pirámides definió a sus ganadores rumbo al Pre Cosquín 2026

La localidad de Puerto Pirámides fue sede, los días 13 y 14 de septiembre, de una nueva instancia clasificatoria del Pre Cosquín 2026. El certamen reunió a cantores, músicos y bailarines de la región, que compitieron en distintos rubros de música y danza folklórica con el objetivo de llegar al escenario Atahualpa Yupanqui en la 54ª edición del Certamen de Nuevos Valores.

El jurado consagró como ganadores a Mariana Mallada y Laureano Ulloa en la categoría Solista Vocal, mientras que el rubro de Dúo Vocal quedó sin inscriptos. En el apartado instrumental, se destacó Benjamín Peñaranda como Solista Instrumental y el Dúo San Martín como Conjunto Instrumental.

En la categoría de Conjunto Vocal, la distinción fue para Sachatrombones, y en Canción Inédita la obra Huella de ausencia de Georgina Herrera obtuvo la clasificación.

El rubro de danza también tuvo protagonistas: Ignacio Farías se impuso como Solista de Malambo Masculino, Giuliana García como Solista de Malambo Femenino y el grupo El Entrevero Fem (García, Páez, López y Melihuenchun) en Conjunto de Malambo. En baile tradicional fueron seleccionados Ortiz – Casarosa, mientras que en Baile Estilizado los ganadores fueron Calixto – Cámpara. El Ballet El Trébol, con la obra Mapukuruf, resultó vencedor en la categoría Conjunto de Baile Folklórico.

Con estas clasificaciones, los artistas de Puerto Pirámides se suman al grupo de representantes que pisarán el mítico escenario de la plaza Próspero Molina entre el 3 y el 19 de enero de 2026, en el marco del festival mayor de folklore argentino.