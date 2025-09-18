Cosquín palpita el 38° Encuentro Camin

Cosquín. La ciudad capital del folklore argentino se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro Camin, que este año celebra su 38° edición. El evento tendrá lugar en la emblemática Plaza Próspero Molina los días 4 y 5 de octubre, donde la música, la danza y la hermandad volverán a ser protagonistas de dos jornadas inolvidables.

Con el lema “¡El folklore nos vuelve a reunir!”, la convocatoria invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta tradicional cita que, año tras año, deja una huella colectiva en la cultura popular.

Quienes deseen participar pueden comunicarse a los teléfonos 3541-577858 o 3541-622418 para obtener más información.

Cosquín abre nuevamente sus puertas “con el corazón abierto”, reafirmando su rol como epicentro del folklore nacional y punto de encuentro para artistas y público de todo el país.

