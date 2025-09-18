Esta tarde la primavera se vive en el Parque de las Tejas con Q’Lokura

Córdoba capital
Esta tarde la primavera se vive en el Parque de las Tejas con Q’LokuraEl programa provincial celebra la primavera este jueves desde las 17 con entrada gratuita, shows musicales, juegos y asesoramiento en trámites y servicios.
Este jueves, el Parque de las Tejas se convertirá en el epicentro de los festejos primaverales con una grilla que reúne música en vivo, actividades recreativas y stands informativos. El evento, organizado por el programa “Córdoba Cerca Tuyo”, arrancará a las 17 horas y la entrada será libre y gratuita.
El escenario tendrá como figuras centrales a Q’Lokura, 4 al Hilo, DJ Cande Lirio, DJ Cabrito y la banda Jolgorio, entre otros artistas, con la conducción de Matías Barzola. Además de los shows, habrá propuestas para toda la familia con sorteos, juegos, actividades deportivas, culturales y stands de servicios estatales.
El Ministerio de Salud dispondrá de una unidad móvil para vacunación, testeos y consejería. También estarán presentes áreas provinciales de Desarrollo Social, Empleo, Justicia, Deportes, Cultura y Juventud, además de la Universidad Provincial con información sobre carreras y talleres.
La jornada contará con obsequios del Banco de Córdoba y asesoramiento sobre trámites en CIDI, DNI, pasaporte y programas sociales. Para garantizar la seguridad, se programaron cortes de calles en Ituzaingó, Bv. Chacabuco, Bolivia, Venezuela y Av. Los Nogales.