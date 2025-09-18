La Cumbre. El próximo sábado 20 de septiembre desde las 20 hs en el Microcine Sala Caraffa, Gervasio Sánchez presentará el libro “Rolando Valladares, en vuelo de guitarra” y hará un recorrido de música popular de raíz folklórica del noroeste argentino.

El espectáculo promete un recorrido por lo mejor del cancionero que se luce en los principales festivales del país.

Entradas generales $10.000 y jubilados $5.000 a la venta en Sala Caraffa (Pje. Tassano 55). Reservas al 3548 452557.