La Falda fue sede de la segunda convivencia coral organizada por Pueblo Coral

El sábado 30 de agosto se llevó a cabo en La Falda la segunda convivencia coral organizada por Pueblo Coral, con el acompañamiento de la Dirección de Cultura municipal. El evento reunió coros de distintas localidades de Santa Fe y Córdoba, consolidando a la ciudad como sede de actividades artísticas de alcance regional.

Participaron el Coro La Candela de Rosario, el Coral Búsqueda Americana de Firmat, el Taller de Canto Esa Musiquita de Córdoba capital, el Coro Popular “Libre Vuelo” de Álvarez y el Coro de Cámara Municipal de La Falda.

Este fue el segundo de tres encuentros previstos, que posicionan a la ciudad serrana como espacio de encuentro y difusión de la música coral.