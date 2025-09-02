Valle Hermoso: llega una nueva Gala de Folklore

Valle Hermoso. El área de Cultura del municipio de Valle Hermoso informó que el próximo viernes 5 de septiembre a las 21 hs en las instalaciones del ex Hotel Buenos Aires (Remedios de Escalada 299), se llevará a cabo una nueva Gala de Folklore.

Esta nueva convocatoria nace tras el éxito de la primera, llevada a cabo semanas atrás y donde muchos vecinos no pudieron participar por entradas agotadas.

Entrada: Bono contribución $2500.