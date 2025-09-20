Comenzó la Copa Nacional Anticops’HH en la Fiesta de la Primavera

En el marco de los festejos por la Primavera 2025, dio inicio este sábado la Copa Nacional Anticops’HH en el Skatepark de Carlos Paz.

En el marco de la Fiesta de la Primavera 2025, este sábado comenzó en el Skatepark de Villa Carlos Paz la Copa Nacional Anticops’HH, un evento histórico para la escena del freestyle argentino.

La competencia reúne a los mejores representantes del país, convocando a referentes de batallas urbanas que llegan de las principales competencias nacionales. Con un estilo fresco, rupturista y juvenil, la Copa busca instalarse como un clásico dentro de los festejos primaverales de la ciudad.

Con este debut, la Fiesta de la Primavera suma un nuevo condimento en su edición número 30, ampliando su propuesta cultural más allá de los shows musicales de la costanera y reforzando el espíritu juvenil que caracteriza a Carlos Paz cada 21 de septiembre.

