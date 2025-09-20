Villa Carlos Paz

Con viento y todo, la Primavera se vive a pleno en la costanera

El clima sacudió la tarde en la costanera: algunos se retiraron, aunque la mayoría regresó al Parque de Asistencia para vivir la grilla musical y celebrar los 30 años de la Fiesta de la Primavera.
sábado, 20 de septiembre de 2025 · 20:47

La Fiesta de la Primavera ya vive su noche central en Villa Carlos Paz. Tras una tarde marcada por el fuerte viento que sacudió la costanera y espantó momentáneamente a parte del público, la calma regresó al confirmarse que no se esperan lluvias y la multitud volvió al Parque de Asistencia.

Con el cielo casi despejado y las palmeras todavía agitadas por las ráfagas, jóvenes y familias comenzaron a copar nuevamente el predio a la espera de los artistas principales de la jornada.

La grilla incluye a La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, DesaKTa2 y el cierre de lujo a cargo de Los Caligaris, que celebran 28 años de trayectoria con un show a pura fiesta.

La postal nocturna muestra el espíritu intacto de la celebración: miles de personas bailando, cantando y disfrutando de los 30 años de una de las fiestas más convocantes del país.

