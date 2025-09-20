Con viento y todo, la Primavera se vive a pleno en la costanera

Villa Carlos Paz
Con viento y todo, la Primavera se vive a pleno en la costaneraEl clima sacudió la tarde en la costanera: algunos se retiraron, aunque la mayoría regresó al Parque de Asistencia para vivir la grilla musical y celebrar los 30 años de la Fiesta de la Primavera.
La Fiesta de la Primavera ya vive su noche central en Villa Carlos Paz. Tras una tarde marcada por el fuerte viento que sacudió la costanera y espantó momentáneamente a parte del público, la calma regresó al confirmarse que no se esperan lluvias y la multitud volvió al Parque de Asistencia.
Con el cielo casi despejado y las palmeras todavía agitadas por las ráfagas, jóvenes y familias comenzaron a copar nuevamente el predio a la espera de los artistas principales de la jornada.
La grilla incluye a La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, DesaKTa2 y el cierre de lujo a cargo de Los Caligaris, que celebran 28 años de trayectoria con un show a pura fiesta.
La postal nocturna muestra el espíritu intacto de la celebración: miles de personas bailando, cantando y disfrutando de los 30 años de una de las fiestas más convocantes del país.