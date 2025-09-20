Cosquín ya palpita el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas 2025

Cosquín. Del 14 al 16 de noviembre, la Plaza Próspero Molina será sede del evento “Aquí Danza Cosquín”, donde agrupaciones de todo el país podrán mostrar su arte sobre el escenario mayor del folclore argentino.

La Comisión Municipal de Folclore de Cosquín lanzó oficialmente esta convocatoria para que cientos de bailarines tengan la oportunidad de mostrar sus coreografías, vestuarios y estilos en un espacio que rinde homenaje a la tradición y la pasión por la danza.

Los organizadores destacaron que se trata de “el encuentro de danzas más convocante de la Argentina”, y que abre las puertas a nuevas generaciones de bailarines y bailarinas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de un formulario online (https://forms.gle/PCuLNoej18quJDWMA), donde los interesados podrán acceder a todos los detalles para formar parte de esta experiencia única.

