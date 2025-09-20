El color de la Primavera, una multitud a orillas del San Roque

Una multitud disfruta de los 30 años de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz y comenzó a vibrar con los distintos artistas que desfilan por el escenario montado a orillas del lago San Roque. Crece la expectativa por la presentación de Los Caligaris, Desakta2 y Ecko, los números principales de esta edición que busca romper todos los récords.

El predio del Parque de Asistencia fue llenándose tras la caída del sol y ni siquiera las nubes de tormenta pueden apagar el fuego de miles de jóvenes que viajaron desde todos los puntos del país.

El escenario mayor levantó el telón con las presentaciones de ENNZETA, USD, Caro Arrieta, La Banda de Grillo y SER.

La programación continuará con ECKO, FMK y el momento a cargo de la disco Zebra y sus deejays.