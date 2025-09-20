Se armó la fiesta: Ecko puso a cantar y «perrear» a una multitud

Ecko dio un poderoso show durante la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz y cantó todos sus éxitos a orillas del lago San Roque. El artista interpretó algunos de los éxitos que vienen sonando en todas las listas de reproducción de música urbana como «Loquita», «Yo tengo un ángel» y «Amor de Chat».

El cantante que entró al Billboard Argentina Hot 100 y apeló a su capacidad para combinar trap, rap, y hip-hop con cumbia.

La multitud vibró con la presentación de Ecko, quien lució sobre el escenario la emblemática camiseta que vistió Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Hubo varios pasajes del recital donde el artista jugó con el público, invitándolos a bailar, mover los celulares y cantar sus clásicos.