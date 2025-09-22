Gran peña en el Polideportivo de Valle Hermoso

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Espectáculos
lunes, 22 de septiembre de 2025 · 00:00

Valle Hermoso. La comunidad de Valle Hermoso se prepara para participar de una "Gran Peña" que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en el Polideportivo Municipal (Av Gral Paz - Ruta Nac. 38- y Gobernador Núñez) entre las 12 y las 18 horas. 
"Será un encuentro con nuestras raíces, el folklore y el talento de nuestros artistas" señalaron.

Grilla

Escuela de Danzas Folklóricas Mi Querumana
Ballet Municipal Lampatu Mayu
Ballet José Hernández
Lucila Rodríguez (Ganadora Pre Cosquín)
Sol La Salteña con todo su despliegue artístico y valet tradicional!
Julio César Mariachi
 Guadalupe Altamirano
Nilda Allende 
Los Hermanos Chávez

Habrá servicio de buffet, comidas típicas y food trucks para disfrutar en familia.
 

Más de
gran peña Valle Hermoso

Comentarios