Valle Hermoso. La comunidad de Valle Hermoso se prepara para participar de una "Gran Peña" que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en el Polideportivo Municipal (Av Gral Paz - Ruta Nac. 38- y Gobernador Núñez) entre las 12 y las 18 horas.

"Será un encuentro con nuestras raíces, el folklore y el talento de nuestros artistas" señalaron.

Grilla

Escuela de Danzas Folklóricas Mi Querumana

Ballet Municipal Lampatu Mayu

Ballet José Hernández

Lucila Rodríguez (Ganadora Pre Cosquín)

Sol La Salteña con todo su despliegue artístico y valet tradicional!

Julio César Mariachi

Guadalupe Altamirano

Nilda Allende

Los Hermanos Chávez

Habrá servicio de buffet, comidas típicas y food trucks para disfrutar en familia.

