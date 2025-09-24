El Ballet de San Petersburgo llega a Capilla del Monte

Capilla del Monte. El próximo 4 de noviembre a las 21 horas, el prestigioso Ballet de San Petersburgo se presentará en el Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte, con la versión completa de una de las obras más emblemáticas de la danza clásica: El Lago de los Cisnes.

El espectáculo contará con la participación de destacados solistas internacionales, entre ellos Alexander Volchkov y Maria Tomilova, quienes darán vida a los inolvidables personajes de esta pieza que combina virtuosismo técnico, belleza estética y la inmortal música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Considerado un ícono del repertorio universal del ballet, El Lago de los Cisnes narra la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una joven convertida en cisne por el hechizo de un malvado hechicero. La obra es reconocida mundialmente por la delicadeza de su coreografía y la intensidad dramática que encierra su trama.

La función, organizada por MúsicAr Producciones y Burnichon Producciones, representa una oportunidad única para el público serrano y de toda la región de disfrutar de una presentación de nivel internacional sin salir del Valle de Punilla.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro, ubicado en Deán Funes 526, Capilla del Monte.

Con esta presentación, Capilla del Monte se prepara para vivir una velada inolvidable, donde la excelencia artística del ballet ruso se unirá a la magia de una obra que trasciende generaciones.

