Jesús María 2026: folclore, cuarteto y una grilla con lo mejor de la música

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María vivirá en 2026 una edición muy especial: del 8 al 18 de enero celebrará su 60° aniversario con diez noches de música, doma, gastronomía y tradición bajo el lema “el cumpleaños más largo del mundo”.

Este miércoles se presentó oficialmente la programación, que reúne a más de 60 artistas de primer nivel, entre consagrados del folclore, referentes del cuarteto y figuras de la música popular contemporánea.

Una grilla que promete fiesta cada noche

Entre los nombres destacados se encuentran Jorge Rojas, Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Ulises Bueno, Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Los Nocheros, La K’onga, Q’ Lokura, Ke Personajes, Cazzu, Magui Olave, La Banda y Carlitos y Euge Quevedo, DJ Fer Palacios, Damián Córdoba y El Loco Amato.

La propuesta también incluye a Los Manseros Santiagueños, Los Carabajal, Los 4 de Córdoba, Destino San Javier, Ahyre, Los Palmeras, El Indio Lucio Rojas, Nahuel Pennisi, Jairo, Sergio Galleguillo, Raly Barrionuevo, Juan Fuentes, Las Voces de Orán, Dúo Coplanacu, Orellana Luca, Ceibo, Campedrinos, Diableros Jujeños, Flor Paz, Maggie Cullen, entre muchos otros.

Tradición y actualidad en un mismo escenario

El Anfiteatro José Hernández volverá a ser el epicentro de la fiesta, donde la música convivirá con la doma, el espectáculo ecuestre que le da identidad al festival desde sus orígenes. La mezcla entre figuras históricas y artistas emergentes asegura una programación diversa que busca atraer a públicos de todas las edades.

Con esta grilla, Jesús María ratifica su lugar como uno de los festivales más importantes de Argentina, combinando la fuerza de la tradición con la frescura de los nuevos sonidos.