Artistas de San Marcos Sierras expondrán en La Cumbre

La Cumbre. Del 26 de septiembre al 26 de octubre, la Sala Caraffa de La Cumbre será escenario de la muestra colectiva “La insistencia de las horas”, una propuesta que reúne a seis artistas de San Marcos Sierras con diversidad de miradas y lenguajes plásticos.

La exposición contará con obras de Carla Cordone, Caro Mantiñán, Julián Campos, Juan Novelli, Mario Vélez y Álvaro Matías, quienes a través de distintos soportes y estilos invitan a reflexionar sobre el paso del tiempo y su persistente huella en la vida y en el arte.

La inauguración oficial tendrá lugar este viernes 26 de septiembre a las 19 horas en la Secretaría de Cultura de La Cumbre, donde el público podrá encontrarse con los artistas y recorrer la propuesta en un clima de intercambio cultural.

La muestra, organizada con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura local, busca fortalecer los lazos entre comunidades vecinas, poniendo en valor la producción artística de San Marcos Sierras y acercándola a los habitantes y visitantes de La Cumbre.

Con entrada libre y gratuita, la exposición permanecerá abierta hasta el 26 de octubre en la Sala Caraffa, Pasaje Tassano 55, consolidando a La Cumbre como un punto de encuentro para la cultura serrana.

