Las orquestas de Punilla y Villa Giardino brindarán un concierto en Huerta Grande

Huerta Grande. El próximo jueves 9 de octubre, la comunidad de Huerta Grande podrá disfrutar de una noche mágica con la participación de la Orquesta Sinfónica de Punilla y la Orquesta Villa Giardino, quienes ofrecerán un concierto.

La cita es en la Iglesia de Huerta Grande (Nuestra Señora del Carmen 168), desde las 20:00 hs, con entrada libre y gratuita.

"Una oportunidad única para vivir la música en comunidad", destacaron los organizadores.

