¿Qué artistas estarán en el 60° Festival de Doma y Folcklore de Jesús María?

Jesús María. La edición número 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María está a la vuelta de la esquina y esta semana las autoridades de la Comisión Organizadora dieron algunos detalles que apuntan a un festejo muy especial. El tradicional evento se desarrollará desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026, en el mítico Anfiteatro José Hernández.

“Los 60 del Festi”, como los definieron a través de sus redes sociales, buscan ser inolvidables y marcar un antes y un después. En sintonía con el año pasado, anunciaron una propuesta conformada por 54 artistas de diferentes géneros musicales.

Grilla de confirmados

Cabales y Canto 4

Diableros Jujeños

Juan Fuentes

DJ Fer Palacio

La T y La M

Cazzu

La Callejera

Angelo Aranda

Los Manseros Santiagueños

Luciano Pereyra

Ahyre

Los 4 de Córdoba

Los Trajineros

Lautaro Rojas

Q’ Lokura

Lázaro Caballero

Decime Chango

Sergio Galleguillo

Paquito Ocaño

Jairo

Chequelo

Jessica Benavídez

Campedrinos

Jorge Rojas

Simón Aguirre

Nahuel Pennisi

Rally Barrionuevo

Los Carabajal

Kepianco

Los Palmeras

Carafea

Abel Pintos

Orellana Lucca

Flor Paz

Chaqueño Palavecino

El Indio Lucio Rojas

La K’onga

El Loco Amato

LBC y Euge Quevedo

Soledad

Desakta2

Maggie Cullen

Dúo Coplanacu

Los Nocheros

Matías Rojas

Ke Personajes

Los Nombradores del Alba

Las Voces de Orán

Ben Argentini

Los Tekis

Los Guitarreros

Christian Herrera

Piko Frank

SANT2

Cabe destacar que aún no están confirmados los precios ni el comienzo de la venta de entradas, pero se espera que los mismos se lleven a cabo en los próximos días, a través de las redes sociales oficiales del evento.

