¿Qué artistas estarán en el 60° Festival de Doma y Folcklore de Jesús María?
Jesús María. La edición número 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María está a la vuelta de la esquina y esta semana las autoridades de la Comisión Organizadora dieron algunos detalles que apuntan a un festejo muy especial. El tradicional evento se desarrollará desde el jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026, en el mítico Anfiteatro José Hernández.
“Los 60 del Festi”, como los definieron a través de sus redes sociales, buscan ser inolvidables y marcar un antes y un después. En sintonía con el año pasado, anunciaron una propuesta conformada por 54 artistas de diferentes géneros musicales.
Grilla de confirmados
Cabales y Canto 4
Diableros Jujeños
Juan Fuentes
DJ Fer Palacio
La T y La M
Cazzu
La Callejera
Angelo Aranda
Los Manseros Santiagueños
Luciano Pereyra
Ahyre
Los 4 de Córdoba
Los Trajineros
Lautaro Rojas
Q’ Lokura
Lázaro Caballero
Decime Chango
Sergio Galleguillo
Paquito Ocaño
Jairo
Chequelo
Jessica Benavídez
Campedrinos
Jorge Rojas
Simón Aguirre
Nahuel Pennisi
Rally Barrionuevo
Los Carabajal
Kepianco
Los Palmeras
Carafea
Abel Pintos
Orellana Lucca
Flor Paz
Chaqueño Palavecino
El Indio Lucio Rojas
La K’onga
El Loco Amato
LBC y Euge Quevedo
Soledad
Desakta2
Maggie Cullen
Dúo Coplanacu
Los Nocheros
Matías Rojas
Ke Personajes
Los Nombradores del Alba
Las Voces de Orán
Ben Argentini
Los Tekis
Los Guitarreros
Christian Herrera
Piko Frank
SANT2
Cabe destacar que aún no están confirmados los precios ni el comienzo de la venta de entradas, pero se espera que los mismos se lleven a cabo en los próximos días, a través de las redes sociales oficiales del evento.