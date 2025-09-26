Charly García ganó el Konex de Brillante a la música popular

Buenos Aires. El reconocimiento más alto de la música popular argentina, el Konex de Brillante, ha sido otorgado en su edición 2025 a Charly García, quien se suma así a una lista histórica de figuras como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi. Este galardón, que representa la máxima distinción de la Fundación Konex, destaca la trayectoria más sobresaliente de la última década en el ámbito musical nacional.

La Fundación Konex, presidida por Luis Ovsejevich, junto a la presidenta del Gran Jurado, Sandra Mihanovich, comunicó que tras la entrega de los Diplomas al Mérito a las cien personalidades más relevantes de la música popular en veinte disciplinas, el Gran Jurado seleccionó en cada quinteto a quienes ostentan la carrera más significativa entre 2015 y 2024. Estas figuras recibirán el Konex de Platino, mientras que entre los galardonados con el Konex de Platino y las Menciones Especiales se eligió a Charly García como la personalidad más destacada para recibir el Konex de Brillante.

En las ediciones anteriores de los Premios Konex dedicadas a la música popular, el Konex de Brillante fue entregado a Atahualpa Yupanqui en 1985, Mercedes Sosa en 1995, Horacio Salgán en 2005 y Dino Saluzzi en 2015, consolidando así un linaje de referentes fundamentales en la historia musical argentina.

