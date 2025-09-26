Cosquín 2026 se presenta en la FIT y en la Feria de Mataderos

Este fin de semana, la ciudad de Buenos Aires será escenario de los primeros anuncios de la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Entre las novedades, se presentarán detalles de las obras que se están realizando en la Plaza Próspero Molina, la fecha de inicio de venta de entradas y el cronograma para el lanzamiento oficial del encuentro más esperado de la música popular argentina.

El primer adelanto se dará el sábado 27 a las 20 horas, en la sala de conferencias de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tendrá lugar en el predio de La Rural (Av. Sarmiento 2407). El domingo, la presentación continuará en la tradicional Feria de Mataderos (Av. de los Corrales y Lisandro de la Torre), uno de los espacios culturales más representativos de la capital.

Ambos eventos contarán con la presencia de autoridades de la Comisión Municipal de Folklore y de la Secretaría de Turismo, además de espectáculos en vivo a cargo de Ceibo y El Indio Lucio Rojas, quienes anticiparán con su música la mística que año tras año convierte a Cosquín en el epicentro del folklore nacional.