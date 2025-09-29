Qué artistas estarán en el Festival de la Avicultura de Santa María de Punilla

El Festival de la Avicultura de Santa María de Punilla contará con una edición de lujo durante el 2026 y se conocieron los nombres de los artistas que animarán la celebración. Comenzó la cuenta regresiva para vivir uno de los eventos más convocantes de cada temporada de verano y se anunciaron noches inolvidables en el Predio El Paseo.

El miércoles 14 de enero se vivirá la jornada inaugural con el show de Q'Lokura.

Para el sábado 17 de enero, se anunció uno de los momentos más esperados de la fiesta: Abel Pintos y Axel compartirán escenario y sus grandes clásicos.

Pero además, el jueves 22 de enero se vivirá la noche de cuarteto con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.

La celebración continuará el viernes 23 de enero con la Fiesta Chayera de Sergio Galleguillo y la presentación de Ricky Maravilla, un invito de lujo para ponerle «Broche de Oro» a la Avicultura 2026.

Las entradas anticipadas están disponibles en Disquería Edén y van de los $20.000 a los $45.000.