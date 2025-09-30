Fiesta del Alfajor 2025 en La Falda: esta es la grilla completa para disfrutar

En el Café Hito de La Falda se presentó oficialmente la programación de la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre.

El intendente Javier Dieminger destacó que la edición 2025 será financiada íntegramente con aportes privados, provenientes de sponsors y stands inscriptos, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de la fiesta y fortalecer la economía regional.

Por su parte, la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco, detalló las actividades previstas y resaltó la incorporación de propuestas como alfajores saludables y nuevos espacios interactivos.

A lo largo de tres días, la ciudad ofrecerá espectáculos musicales, concursos de repostería, degustaciones, shows infantiles, caminatas, yoga, charlas empresariales y el tradicional corte del alfajor gigante. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Herrera, El Embrujo, Miguel Ángel Cherutti, La Garetto, Grupo Cristal y Agapornis, además de bandas regionales.

Programación completa

Viernes 10 de octubre

12:00 | Inauguración oficial y corte de cinta

17:00 | Juegos y sorteos

18:00 | Corte del Alfajor Gigante

19:00 | Master de repostería con Felicitas Pizarro

20:30 | Show Willy Magia & Dúo Aruma

21:00 | Música en vivo: Fugitivos (tributo a Airbag), Giros (tributo a Fito Páez), Alcornoque, Lenny Kravitz Experience

Yoga 09:00 – Norma Mlot (Plaza San Martín)

Anfiteatro: Los Herrera

Teatro Edén: “Música para Volar”

Sábado 11 de octubre

17:00 | Juegos y sorteos

18:00 | Entrega de premios Concurso Mejor Alfajor

19:00 | Master de repostería con Cami Calderón

20:30 | Grupo Cristal & Agapornis

21:00 | Food Trucks y música en vivo: Nico Rearte, Takuara, El Embrujo, Emanuel “El Andariego”

Teatro Edén 22:30 | Miguel Ángel Cherutti

Caminata serrana 17:00 – Hernán Cárpena

Yoga 09:00 – Norma Mlot

“La Falda en bici” 14:00 – Plaza Sarmiento

Domingo 12 de octubre

15:30 | Animación

16:00 | Juegos y sorteos

18:30 | Show en vivo con La Garetto

Teatro Edén: 16:00 “Una aventura emocionante” (obra infantil) / 18:00 “Capibara y sus amigos” (obra infantil)

Caminata serrana 09:00 – Moni Juri

Viernes y sábado

14:30 a 17:30 | Ronda de negocios y charlas de empresas (La Quinta Alfajores)