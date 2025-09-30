Fiesta del Alfajor 2025 en La Falda: esta es la grilla completa para disfrutar

La Fiesta Nacional del Alfajor ya tiene agenda confirmada
Fiesta del Alfajor 2025 en La Falda: esta es la grilla completa para disfrutarDel 10 al 12 de octubre, la ciudad ofrecerá tres jornadas con concursos, shows musicales, gastronomía, caminatas serranas y propuestas recreativas para toda la familia.
En el Café Hito de La Falda se presentó oficialmente la programación de la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre.
El intendente Javier Dieminger destacó que la edición 2025 será financiada íntegramente con aportes privados, provenientes de sponsors y stands inscriptos, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de la fiesta y fortalecer la economía regional.
Por su parte, la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco, detalló las actividades previstas y resaltó la incorporación de propuestas como alfajores saludables y nuevos espacios interactivos.
A lo largo de tres días, la ciudad ofrecerá espectáculos musicales, concursos de repostería, degustaciones, shows infantiles, caminatas, yoga, charlas empresariales y el tradicional corte del alfajor gigante. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Herrera, El Embrujo, Miguel Ángel Cherutti, La Garetto, Grupo Cristal y Agapornis, además de bandas regionales.
Programación completa
Viernes 10 de octubre
12:00 | Inauguración oficial y corte de cinta
17:00 | Juegos y sorteos
18:00 | Corte del Alfajor Gigante
19:00 | Master de repostería con Felicitas Pizarro
20:30 | Show Willy Magia & Dúo Aruma
21:00 | Música en vivo: Fugitivos (tributo a Airbag), Giros (tributo a Fito Páez), Alcornoque, Lenny Kravitz Experience
Yoga 09:00 – Norma Mlot (Plaza San Martín)
Anfiteatro: Los Herrera
Teatro Edén: “Música para Volar”
Sábado 11 de octubre
17:00 | Juegos y sorteos
18:00 | Entrega de premios Concurso Mejor Alfajor
19:00 | Master de repostería con Cami Calderón
20:30 | Grupo Cristal & Agapornis
21:00 | Food Trucks y música en vivo: Nico Rearte, Takuara, El Embrujo, Emanuel “El Andariego”
Teatro Edén 22:30 | Miguel Ángel Cherutti
Caminata serrana 17:00 – Hernán Cárpena
Yoga 09:00 – Norma Mlot
“La Falda en bici” 14:00 – Plaza Sarmiento
Domingo 12 de octubre
15:30 | Animación
16:00 | Juegos y sorteos
18:30 | Show en vivo con La Garetto
Teatro Edén: 16:00 “Una aventura emocionante” (obra infantil) / 18:00 “Capibara y sus amigos” (obra infantil)
Caminata serrana 09:00 – Moni Juri
Viernes y sábado
14:30 a 17:30 | Ronda de negocios y charlas de empresas (La Quinta Alfajores)