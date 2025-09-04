El Coro del Seminario de Canto celebró 35 años de su debut con un emotivo concierto

El Teatro del Libertador San Martín fue escenario de una velada especial este miércoles, con el concierto por el 35° aniversario del debut del Coro del Seminario de Canto. El organismo, fundado en 1990, forma parte de la tradición coral cordobesa y ha sido espacio de formación y proyección de intérpretes profesionales.

La celebración contó con la participación de maestros invitados que marcaron el recorrido del coro: Hugo de la Vega, artífice y primer director; Santiago Ruiz, Santiago Serna y Marcelo Del Río, junto al actual titular del seminario, Matías Saccone.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando De la Vega volvió a dirigir al coro, transmitiendo la misma energía y entusiasmo que en la primera función, tres décadas y media atrás.

El concierto reafirmó el valor del Seminario de Canto como ámbito de formación y como referente dentro del movimiento coral de Córdoba, que mantiene una tradición de prestigio y futuro en la escena musical.