El Mago Matus conmovió al país con la historia de Galo, el niño de Tanti

El Mago Matus se presentó en el programa que conduce Guido Kazcka con la premisa de ayudar a la familia de Galo, el niño de Tanti que tiene parálisis cerebral y necesita someterse a un costoso tratamiento.

El destacado ilusionista cordobés, una de las grandes figuras de las temporadas de verano en Villa Carlos Paz, juntó 206 millones de pesos que serán claves para que el pequeño de apenas dos años pueda salir adelante.

La última emisión de «Buenas noches familia» se vio caracterizada por la emoción y Matus sostuvo: «Estoy feliz, Guido. Contento por tener esta oportunidad importantísima». Acto seguido, contó el objetivo que había motivado su participación en el ciclo televisivo y dijo: «No vine por mí. Vine por él, para que pueda acceder a un tratamiento que necesita en México».

Pero la sorpresa llegó con la aparición de Galo, acompañado por su mamá, su papá Ariel, su hermanito mellizo y otros familiares.

El mago más famoso de las sierras de Córdoba desplegó todo su talento por una causa solidaria y se llevó el gran premio, lo que encendió la esperanza para el pequeño oriundo del Valle de Punilla.