La Falda: inaugurarán la exposición colectiva “Lo Orgánico como Lenguaje”

La Falda. El próximo sábado 6 de septiembre a las 18h quedará inaugurada en el Salón Imperial del Hotel Edén (Av. Edén Nº 1400, La Falda, Córdoba) la exposición colectiva “Lo Orgánico como Lenguaje”, organizada por Natali Bonaudi Arte – Galería Itinerante en conjunto con el Hotel Edén. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2025.

En esta edición, artistas visuales emergentes exploran lo orgánico como metáfora y como materia: lo que nace, muta, se transforma y resiste. Sus obras dialogan con lo vivo desde distintas perspectivas –cultural, corporal, emocional, espiritual y territorial– invitando al espectador a sumergirse en un entramado de memorias, texturas y procesos vitales.



Artistas participantes

Stefy Art - Claudia Bianco - Vange Arte - Alejandra Pallotti - Alejandra Aranguren - Romina Rudy – Cristian Masulli Meraki - Lorena Bustos - Marcela Auger - Marlene Francone - Katy Bainotti.

La exposición cuenta con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura, la Dirección de Cultura de La Falda y FARO – Galerías y Espacios Artísticos de Córdoba. Entrada libre y gratuita a la apertura.

